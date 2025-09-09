Eurobasket 2025: Τίποτα δεν την σταματά! Η Ελλάδα υπέταξε τη Λιθουανία και φουλάρει για μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας απέδειξε την ανωτερότητά της κόντρα στη Λιθουανία (87-76) και με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Βασίλη Τολιόπουλο προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία.

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ήταν για μια ακόμα φορά ασταμάτητη και πέτυχε μεγάλη νίκη με 87-76 επί της Λιθουανίας, για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Με την ανωτερότητά της να είναι αδιαμφισβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήρε μια σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμα μια φορά ήταν συγκλονιστικός, έχοντας 29 πόντους με 9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο και 11/16 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Τρομερή συνεισφορά είχε και ο Βασίλης Τολιόπουλος (17 πόντοι με 6/8 σουτ), ενώ ο Κώστας Σλούκας είχε 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώνει 8 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σπουδαίος αμυντικά και ο Κώστας Αντετοκούνμπο (4 κοψίματα).

Από την άλλη, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας προσπάθησε να κάνει «ζημιά» στην Εθνική ομάδα (24 πόντοι, 15 ριμπάουντ), αλλά ήταν ολομόναχος.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4, Νορμάντας 5, Βελίτσκα 12 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρατζέβιτσους 10 (3/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σεντεκέρσκις 3 (1), Τουμπέλις 1 (0/6 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Μπιρούτις, Βαλαντσιούνας 24 (9/14 δίποντα, 6/7 βολές, 15 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 7 (1), Σαρτζούνας 4, Σιρβίντις 6 (2)

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/6 σουτ, 3/4 βολές), Τολιόπουλος 17 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Σλούκας 11 (2/2 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Παπανικολάου 8 (2/3 δίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σαμονούροβ 5 (1/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γ. Αντετοκούνμπο 29 (9/14 δίποντα, 11/16 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 κλεψίματα), Κ. Αντετοκούνμπο 4 (2/2 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ), Μήτογλου 5 (1/5 τρίποντα)