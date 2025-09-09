Τουρκία – Πολωνία 91-77: Στα ημιτελικά με ιστορικό Σενγκούν η ομάδα του Αταμάν και… περιμένει Ελλάδα
Η Τουρκία επικράτησε 91-77 της Πολωνίας, με τον Άλπερεν Σενγκούν να γίνεται ο έκτος παίκτης που κάνει τριπλ νταμπλ σε αγώνα Eurobasket και πέρασε στα ημιτελικά, όπου περιμένει τον νικητή του Λιθουανία – Ελλάδα | Τραυματίστηκε, αλλά επέστρεψε στο παρκέ ο Τσεντί Οσμάν.
Στους «4» του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για τρίτη φορά στην ιστορία τους προκρίθηκαν οι Τούρκοι.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σενγκούν, ο οποίος σε ηλικία 23 ετών έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που πετυχαίνει τριπλ νταμπλ. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς μέτρησε 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ κι έβαλε το όνομα του στο «κλειστό» κλαμπ των παικτών που ήταν «τριπλοί» σε παιχνίδι Eurobasket.
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΕΤΟΣ
|
ΗΛΙΚΙΑ
|
ΤΡΙΠΛ ΝΤΑΜΠΛ
|
Άλπερεν Σενγκούν (TUR)
|
2025
|
23
|
19π., 12ριμπ., 10ασ.
|
Λούκα Ντόντσιτς (SLO)
|
2025
|
26
|
26π., 10ριμπ., 11ασ.
|
Μετέους Πονίτκα (POL)
|
2022
|
29
|
26π., 16ριμπ., 10ασ.
|
Αντρέι Μαντάτσε (ROU)
|
2017
|
29
|
14π., 10ριμπ., 11ασ.
|
Τόνι Κούκοτς (CRO)
|
1995
|
26
|
15π., 12ριμπ., 11ασ.
*Ο Στόγιαν Βράνκοβιτς είχε κάνει τριπλ νταμπλ στο Eurobasket 1993, αλλά μέχρι το 1995 δεν υπήρχε επίσημη καταμέτρηση στις τάπες.
Η Τουρκία πάτησε γκάζι στη δεύτερη περίοδο, εξασφάλισε διψήφια διαφορά, την οποία και διαχειρίστηκε εξαιρετικά μέχρι το τέλος του αγώνα. «Συναγερμός» σήμανε για τους γείτονες όταν ο Τζεντί Οσμάν τραυματίστηκε και 3 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. Στα μέσα της τέταρτης περιόδου, όμως, επέστρεψε και πάτησε ξανά παρκέ, δείχνοντας να μην αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό.
Οι Τούρκοι περιμένουν, πλέον, τον αντίπαλο τους στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, ο οποίος θα προκύψει από τον δεύτερο προημιτελικό της Τρίτης (09/09), ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδας και τη Λιθουανία.
Το Λιθουανία – Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 και το Novasports Start.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77.
ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (1τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Χάζερ 13 (1), Σανλί, Όσμαν 10 (2τρ., 5ριμπ.), Κορκμάζ 10 (2), Σενγκούν 19 (12ριμπ., 10ασ.), Οσμάνι 10 (2τρ., 5ριμπ.), Μπόνα 5, Σιπάχι 11 (3), Γιούρτσεβεν.
ΠΟΛΩΝΙΑ (Μίλιτσιτς): Πλούτα 9 (3), Μπαλτσερόφσκι 3 (6ριμπ.), Σοκολόφσκι 13, Λόιντ 19 (1), Πονίτκα 19 (3τρ,, 6ριμπ., 6ασ.), Τζιέβα 11 (3), Γκιέλο, Λατσζίνσκι, Ολέινιτσακ 3, Ζολνιέρεβιτς.