Eurobasket 2025: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

Οnsports Τeam

Ο Τζέντι Οσμάν αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι από τον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία στο Eurobasket 2025.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία για μια θέση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Τζέντι Οσμάν να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Εργκίν Αταμάν για τρία δεκάλεπτα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23:24 λεπτά συμμετοχής, αλλά 3 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο Οσμάν έδειχνε να πονάει πολύ στο αριστερό πόδι μετά από σύγκρουση με τον Ματέους Πονίτκα, αλλά μέτα από λίγη ώρα επέστρεψε στον πάγκο της Τουρκίας, δείχνοντας να μην έχει κάτι το σοβαρό.

Φυσικά, για ασφαλέστερα συμπεράσματα, αναμένεται η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Αταμάν, μετά το τέλος της αναμέτρησης.