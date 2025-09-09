Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 18:19
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

Ο Τζέντι Οσμάν αποχώρησε με πρόβλημα στο πόδι από τον προημιτελικό της Τουρκίας με την Πολωνία στο Eurobasket 2025.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει την Πολωνία για μια θέση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025, με τον Τζέντι Οσμάν να είναι από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Εργκίν Αταμάν για τρία δεκάλεπτα.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR είχε 10 πόντους και 5 ριμπάουντ σε 23:24 λεπτά συμμετοχής, αλλά 3 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια.

Ο Οσμάν έδειχνε να πονάει πολύ στο αριστερό πόδι μετά από σύγκρουση με τον Ματέους Πονίτκα, αλλά μέτα από λίγη ώρα επέστρεψε στον πάγκο της Τουρκίας, δείχνοντας να μην έχει κάτι το σοβαρό.

Φυσικά, για ασφαλέστερα συμπεράσματα, αναμένεται η εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας του Αταμάν, μετά το τέλος της αναμέτρησης.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος
17 λεπτά πριν Μεταγραφές, ΑΠΟΕΛ: Ανακοινώθηκε για έναν χρόνο ο Διαμαντάκος
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν
23 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Συναγερμός σε Τουρκία και Παναθηναϊκό - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν
MUNDIAL
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τέλος και επίσημα ο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν
1 ώρα πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026: Τέλος και επίσημα ο Σάντος από το Αζερμπαϊτζάν
ΜΠΑΣΚΕΤ
Παναθηναϊκός AKTOR: «Παίξτε μόνοι σας» - Η πράσινη αντίδραση στον ΕΣΑΚΕ για το Σούπερ Καπ
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR: «Παίξτε μόνοι σας» - Η πράσινη αντίδραση στον ΕΣΑΚΕ για το Σούπερ Καπ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved