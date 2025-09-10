Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025
Onsports team 10 Σεπτεμβρίου 2025, 00:21
EUROBASKET

Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025

Δείτε τα highlights του Λιθουανία - Ελλάδα για τα προημιτελικά του Eurobasket 2025.

Η Εθνική πέτυχε σπουδαία νίκη επί της Λιθουανίας κι απέχει ένα βήμα από την κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Με την ανωτερότητά της να είναι αδιαμφισβήτητη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, πήρε μια σπουδαία πρόκριση για τα ημιτελικά της διοργάνωσης, για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια.

Εκεί, όπου ήδη την περιμένει η Τουρκία, η οποία νωρίτερα είχε εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους «4», επικρατώντας με 91-77 της Πολωνίας στη Ρίγα. Η Εθνική θα αντιμετωπίσει τους γείτονες για 68η φορά, συμπεριλαμβανομένων και των φιλικών.

Τα highlights του Λιθουανία - Ελλάδα



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Ολοκλήρωσε με νίκη το τουρνουά στη Ρουμανία, έχοντας πέντε διψήφιους!
47 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ολοκλήρωσε με νίκη το τουρνουά στη Ρουμανία, έχοντας πέντε διψήφιους!
MUNDIAL
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα
2 ώρες πριν Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Ανρί, ξύλο στο Σερβία – Αγγλία | Τα αποτελέσματα
EUROBASKET
Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025
3 ώρες πριν Λιθουανία – Ελλάδα: Τα highlights της μεγάλης πρόκρισης της Εθνικής στην τετράδα του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε τσιπάκι»
3 ώρες πριν Παπανικολάου: «Όταν οι γονείς δεν είμαστε τα σωστά παραδείγματα, πρέπει όλοι να αλλάξουμε τσιπάκι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved