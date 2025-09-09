Ομάδες

Eurobasket 2025: Ο Μούμπρου αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον έθεσε εκτός διοργάνωσης
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 13:53
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Ο Μούμπρου αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον έθεσε εκτός διοργάνωσης

Ο Άλεξ Μούμπρου παρουσία των μελών της Γερμανίας αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί και εξαιτίας του οποίου αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση του head coach της Γερμανίας εν μέσω της διοργάνωσης. 

Σε σοκ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η ομάδα της Γερμανίας καθώς ο Άλεξ Μούμπρου αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται από ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο δεν του επιτρέπει να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα ως πρώτος προπονητής. 

Ο Άλεξ Μουμπρού σε μία άτυπη συνέντευξη Τύπου παρουσία των μελών της Γερμανίας αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί λέγοντας:

«Δεν είμαι καλά. Έχω παγκρεατίτιδα. Ο Άλαν είναι εδώ και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση υγείας. Είναι ένα απίστευτο επίτευγμα. Τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για την απόφαση του Άλαν. Χρειάζεται θάρρος. Δοκίμασε τα πάντα για να επιστρέψει».



