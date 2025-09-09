Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)
AEK BC
Onsports team 09 Σεπτεμβρίου 2025, 18:58
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

Δείτε σε live streaming τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ στη Ρουμανία, με αντίπαλο τη Βάλτσεα.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Η «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας, όπου συμμετέχει στο τουρνουά της τοπικής ομάδας.

Τη Δευτέρα (08/09), η ΑΕΚ ηττήθηκε (93-95) από την Κλουζ, λόγω ενός απίθανου buzzer beater του Νταρόν Ράσελ. Σήμερα (09/09) οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν την τοπική Βάλτσεα, σε φιλικό που θα διεξαχθεί κι αυτό στο «Sala Sporturilor Traian».

Το φιλικό ξεκινάει στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω live streaming…

LIVE | CS Vâlcea 1924 vs AEK BC Atena 09.09.2025 | Nurvil Autumn Cup



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Λιθουανία - Ελλάδα: Γιάννης καρφώνει, Κώστας κόβει, Τολιόπουλος «πυροβολεί» - Βίντεο
30 λεπτά πριν Λιθουανία - Ελλάδα: Γιάννης καρφώνει, Κώστας κόβει, Τολιόπουλος «πυροβολεί» - Βίντεο
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα…»
1 ώρα πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ένας άνθρωπος θα υπομείνει πόνο, απομόνωση και τρέλα…»
EUROBASKET
LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025
2 ώρες πριν LIVE Λιθουανία – Ελλάδα: Η μεγάλη μάχη της Εθνικής στα προημιτελικά του Eurobasket 2025
EUROBASKET
Αταμάν: «Αγαπώ την Ελλάδα, ελπίζω να παίξουμε κόντρα στους παίκτες μου» - Τι είπε για Οσμάν
2 ώρες πριν Αταμάν: «Αγαπώ την Ελλάδα, ελπίζω να παίξουμε κόντρα στους παίκτες μου» - Τι είπε για Οσμάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved