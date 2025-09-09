ΑΕΚ: Live streaming το δεύτερο φιλικό στη Ρουμανία (βίντεο)

AEK BC

Onsports team

Δείτε σε live streaming τη δεύτερη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ στη Ρουμανία, με αντίπαλο τη Βάλτσεα.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρουμανία για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Η «κιτρινόμαυροι» βρίσκονται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας, όπου συμμετέχει στο τουρνουά της τοπικής ομάδας.

Τη Δευτέρα (08/09), η ΑΕΚ ηττήθηκε (93-95) από την Κλουζ, λόγω ενός απίθανου buzzer beater του Νταρόν Ράσελ. Σήμερα (09/09) οι «κιτρινόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν την τοπική Βάλτσεα, σε φιλικό που θα διεξαχθεί κι αυτό στο «Sala Sporturilor Traian».

Το φιλικό ξεκινάει στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο, μέσω live streaming…