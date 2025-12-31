H Γκρέμιο πούλησε εξτρέμ και ετοιμάζεται να κάνει πρόταση για Τετέ

Onsports Team

Ο Άλισον πουλήθηκε στην Άστον Βίλα έναντι 10.000.000 ευρώ και στη Βραζιλία θεωρούν πως δεδομένα θα κάνει… γερό μπάσιμο για τον άσο του Παναθηναϊκού.

Τα δημοσιεύματα στη Βραζιλία αναφορικά με την Γκρέμιο και τον Τετέ, ατελείωτα. Οι λατινοαμερικάνοι δημιούργησαν κλίμα πιέζοντας ουσιαστικά τους «πράσινους» αναφορικά με την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Με το «τριφύλλι» να μην έχει πρόταση και παράλληλα να μην το συζητά καν για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Οι «πράσινοι» είναι κάθετοι αναφορικά με τις απαιτήσεις τους, οι οποίες φτάνουν στα ποσά που ξόδεψαν για να αγοράσουν τον ποδοσφαιριστή πριν 1,5 χρόνο.

Τα δεδομένα ίσως διαφοροποιηθούν, καθώς η Γκρέμιο συμφώνησε με την Άστον Βίλα για την πώληση του 19χρονου Άλισον. Ο νεαρός είναι εξτρέμ (όπως και ο Τετέ) και φέρνει στα ταμεία της ομάδας του, πάνω από 10.000.000 ευρώ.

Έτσι, πολλοί στη Βραζιλία θεωρούν πως πλέον ανοίγει ο δρόμος για να γίνει μεγάλη πρόταση για τον Τετέ. Καθώς υπάρχει κενό στο ρόστερ της Γκρέμιο και ταυτόχρονα… γεμάτες τσέπες.