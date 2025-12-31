Ομάδες

Euroleague: Εντυπωσιακό promo του ντέρμπι με Αταμάν και Μπαρτζώκα πάνω σε σκακιέρα
Onsports Team 31 Δεκεμβρίου 2025, 16:40
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Το ξεχωριστό video της διοργάνωσης για τη «μάχη» Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού, την επομένη της Πρωτοχρονιάς στο Telekom Center Athens.

Παναθηναϊκός AKTOR -–Ολυμπιακός. Ένα ντέρμπι που στρέφει πάνω του τα βλέμματα όλης της μπασκετικής Ευρώπης. Και όχι μόνο. Έτσι η Euroleague δίνει τεράστια σημασία στο ματς, προσπαθώντας να αναδείξει το γιατί αυτό το ματς είναι ξεχωριστό.

Μεταξύ άλλων ετοίμασε ένα video που αφορά τους προπονητές. Έχοντας τον Εργκίν Αταμάν και τον Γιώργο Μπαρτζώκα πάνω σε μια σκακιέρα.

«Δύο από τους κορυφαίους προπονητές, θα δοκιμάσουν τις τακτικές τους ο ένας εναντίον του άλλου στις 2 Ιανουαρίου», αναφέρει η Euroleague.



