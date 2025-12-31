Εμπόδια για Τζόουνς – Η Παρτίζαν τον ενημέρωσε πως δεν παραχωρείται αν δεν βρεθεί αντικαταστάτης

Onsports Team

Η συμφωνία του Κρις Σίλβα με την Φενέρμπαχτσε, δυσκολεύει την προσπάθεια του Ολυμπιακού να πάρει τον Ταϊρίκ Τζόουνς, καθώς η Παρτίζαν θέλει πρώτα να βρει σέντερ και μετά να τον παραχωρήσει.

Σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να αποκτήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο σέντερ της Παρτίζαν που είναι με το… ένα πόδι εκτός ομάδας, καθώς αποτελεί «κόκκινο πανί» για τον κόσμο των Σέρβων, φέρεται να ενημερώθηκε πως δεν θα παραχωρηθεί μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης του.

Η ομάδα του Βελιγραδίου ήθελε τον Κρις Σίλβα από την ΑΕΚ. Ο Γκαμπονέζος σέντερ όμως, συμφώνησε με την Φενέρμπαχτσε και θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Έτσι ο Τζόουνς αναγκαστικά πρέπει να περιμένει να βρεθεί άλλος σέντερ για τους Σέρβους, κάτι που είναι δύσκολο λόγω της «στενής» αγοράς στη θέση.

Ο Ολυμπιακός που τηρούσε στάση αναμονής, περιμένοντας ο παίκτης να βρει άκρη και να μείνει ελεύθερος – γλιτώνοντας το μεγάλο buy out – δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο απ’ το να περιμένει. Με το χρόνο να πιέζει πάντως, καθώς η μεταγραφή πρέπει να κλείσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου το αργότερο. Αλλιώς δεν θα μπορεί ο παίκτης να δηλωθεί στην Euroleague.