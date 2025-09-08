Ομάδες

AEK: Ήττα με buzzer beater από την Κλουζ στη Ρουμανία – Δείτε βίντεο
AEK BC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 08 Σεπτεμβρίου 2025, 22:26
BASKET LEAGUE

AEK: Ήττα με buzzer beater από την Κλουζ στη Ρουμανία – Δείτε βίντεο

Με ένα απίθανο buzzer beater του Νταρόν Ράσελ, η ΑΕΚ ηττήθηκε 93-95 από την Κλουζ, σε φιλική αναμέτρηση στη Ρουμανία.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη Ρίμνικου Βάλτσεα της Δυτικής Βλαχίας, για το τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας της στο εξωτερικό.

Στο πρώτο από τα δύο φιλικά που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν την ήττα στην εκπνοή.

Η Πρωταθλήτρια Ρουμανίας πήρε τη νίκη, χάρη σε καλάθι που πέτυχε στο τέλος ο Ράσελ, ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισαν δύο νέα πρόσωπα της. Ο λόγος για τον Άντονις Αρμς και τον Κρις Σίλβα, οι οποίοι είχαν 22 και 19 πόντους, αντίστοιχα.

Δεν αγωνίστηκε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Δημήτρης Κατσίβελης, ο οποίος βρίσκεται στη Ρίγα της Λετονίας με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Την Τρίτη (09/09, 19:00), η «Ένωση» θα αντιμετωπίσει την τοπική Βάλτσεα, σε φιλικό που θα διεξαχθεί κι αυτό στο «Sala Sporturilor Traian».

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 42-47, 62-67, 93-95.
ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 6, Σκορδίλης 2, Φλιώνης 3(1), Λεκαβίτσιους 8, Αρσενόπουλος 3(1), Πετσάρσκι 11(2), Κουζμίνσκας 11(3), Μπάρτλεϊ 8(2), Αρμς 22 (3 τρ. – 6 ριμπ.), Σίλβα 19 (8 ριμπ.).
Κλουζ (Σιλβάσαν): Μόλιναρ 5, Τσεπόι 2, Μέτιτς 13, Ράσελ 27, Σάμπο 2, Γούντμπερι 5, Μένσα 9, Τέιλορ 10, Κρικ 22.

Δείτε ξανά ολόκληρο τον αγώνα στο παρακάτω βίντεο:

 

LIVE | AEK Betsson Atena - U-BT Cluj-Napoca 08.09.2025 | Nurvil Autumn Cup



