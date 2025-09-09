Ομάδες

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 19:12
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Super League: Βρέθηκε λύση για το Κηφισιά - Παναθηναϊκός | Πού και πότε θα γίνει ο αγώνας

Η Super League όρισε κι επίσημα το ματς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό.

Βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει για την έδρα του αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Όπως προέκυψε από τη συνεδρίαση του ΔΣ της Super League, ο αγώνας θα διεξαχθεί τελικά στο Πανθεσσαλικό και όχι στο AEL FC Arena, μετά από αντιπρόταση του τριφυλλιού που δεν συναινούσε να γίνει ο αγώνας στη Λάρισα.

Η αναμέτρηση ορίστηκε για την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 18:00.

 



