Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο
Οnsports Τeam 09 Σεπτεμβρίου 2025, 19:28
SUPER LEAGUE

Super League: ΟΑΚΑ ή Λεωφόρο το ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, «κόπηκε» το Παγκρήτιο

Άλλαξε η έδρα που είχε οριστεί να διεξαχθεί η αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για την 3η αγωνιστική της Super League.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε ομόφωνα τη μεταφορά του αγώνα ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος, καθώς ο αγωνιστικός χώρος του Παγκρήτιου κρίθηκε ακατάλληλος.

Η αναμέτρηση ορίστηκε να διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 21:30, ωστόσο, σε περίπτωση που μέχρι την Παρασκευή (12:00) δεν εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση του συγκεκριμένου γηπέδου, τότε η Λίγκα θα μεταφέρει το παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση:

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League ενέκρινε την αλλαγή έδρας διεξαγωγής του αγώνα ΟΦΗ - ΠΑΟΚ, 3ης αγωνιστικής, κανονικής περιόδου, Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1 (ανδρών), τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, λόγω ακαταλληλότητας του χλοοτάπητα του Παγκρήτιου Σταδίου. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο, την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 21:30. Αν μέχρι την Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι δεν έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο (θέματα VAR, άδειες κ.α.) εξουσιοδοτείται η Super League για τον ορισμό διεξαγωγής του αγώνα στο γήπεδο "Απ. Νικολαΐδης".



