Eurobasket 2025: Τρομακτικός Ντόντσιτς - 22 πόντους σε 10 λεπτά, αποχώρησε προσωρινά με ενοχλήσεις

Onsports Team

Απίθανη παράσταση από τον Λούκα Ντόντσιτς με 22 από τους 27 πόντους της Σλοβενίας στην πρώτη περίοδο κόντρα στην Ιταλία, αλλά και ανησυχία μετά την προσωρινή αποχώρησή του για τα αποδυτήρια.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε την αναμέτρηση για τους «16» του Eurobasket 2025 ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς ήταν ασταμάτητος στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σλοβενία και την Ιταλία, έχοντας 22 από τους 27 πόντους της ομάδας του με 4/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 5/5 βολές.

Ωστόσο, ο Λούκα Ντόντσιτς τρόμαξε τους θαυμαστές του και τους ανθρώπους της Σλοβενίας, όταν με το τέλος της περιόδου έφυγε τρέχοντας για τα αποδυτήρια, με τους γιατρούς της ομάδας να τον ακολουθούν.

Ο 26χρονος άσος είχε ένα χτύπημα ψηλά στον γλουτό από μία πτώση του, ωστόσο δεν ήταν κάτι ικανό να τον αφήσει εκτός.

Μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε στο παρκέ και αγωνίστηκε κανονικά.