LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα – Ισραήλ, για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025.

Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.

Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό. Απόψε (07/09) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββατο (06/09).

Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.

