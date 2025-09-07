Eurobasket 2025: Ώρα Ελλάδος στη φάση των «16», με την Εθνική μας να αντιμετωπίζει το Ισραήλ

Onsports Team

Η ώρα των νοκ άουτ έφτασε για την Εθνική μας που είναι το φαβορί στον αγώνα με τους Ισραηλινούς στη Ρίγα – Σε περίπτωση πρόκριση η γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την

Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική. Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό.

Απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ. Εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός. Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει προβλήματα να αντιμετωπίσει, παρά μόνο τη λογική κούραση απ’ τα συνεχόμενα ματς και φυσικά το ταξίδι από την Κύπρο στη Λετονία. Καθώς το αποψινό είναι το πρώτο ματς στη Ρίγα για την Εθνική μας, όπου και θα διεξαχθεί όλη η τελική φάση του Ευρωμπάσκετ.

Οι Ισραηλινοί όπως πάντα είναι ένα μαχητικό σύνολο, έχουν τον ιδιαίτερα ταλαντούχο Αβντίγια, όμως η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Ειδικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και άξιους συμπαραστάτες όπως ο Κώστας Σλούκας, ο Ντίνος Μήτογλου, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Κώστας Παπανικολάου, συν τους σημαντικούς ρόλους που αναλαμβάνουν όλα τα παιδιά της «επίσημης αγαπημένης».

Πρόκριση θα φέρει την Ελλάδα αντιμέτωπη με την Λιθουανία για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Κι ένα βήμα μακριά από τα ημιτελικά, όπου αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις θα μας περιμένει η Τουρκία.

Βήμα-βήμα όμως και η αρχή γίνεται κόντρα στο Ισραήλ. Ο αγώνας στη Ρίγα θα αρχίσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από Novasports Star και ΕΡΤ1.