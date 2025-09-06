Eurobasket 2025: Τα highlights από τη νίκη της Τουρκίας επί της Σουηδίας - MVP ο Σενγκούν
Στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 θα βρίσκεται η Τουρκία μετά τη νίκη της 85-79 επί της Σουηδίας.
Η Τουρκία τα βρήκε... μπαστούνια απέναντι στην άκρως ανταγωνιστική Σουηδία, κυνήγησε την ανατροπή του σκορ για αρκετό διάστημα, αλλά στο τέλος κατόρθωσε να νικήσει με 85-79 τους Σκανδιναβούς και να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025.
Στους «8» η ομάδα του Αταμάν θα αντιμετωπίσει το νικητή που θα προκύψει από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Πολωνία και τη Βοσνία.