Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 05:07
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες

Απρόσκλητοι επισκέπτες αναστάτωσαν πτήση προς Άμστερνταμ 

Επιβάτες βρέθηκαν την Τετάρτη (10/12) εγκλωβισμένοι σε Αρούμπα και Μποναΐρ καθώς υπήρχε ποντίκι στο αεροσκάφος.

Οι επιβάτες δήλωσαν στην εφημερίδα De Telegraaf ότι ήταν έτοιμοι να επιβιβαστούν στο αεροσκάφος στην Αρούμπα, όταν ο πιλότος τους ενημέρωσε ότι το αεροσκάφος δεν μπορούσε να αναχωρήσει επειδή είχε εντοπιστεί ποντίκι μέσα σε αυτό.

Σε βίντεο φαίνεται το ποντίκι να γλιστράει από τις θήκες αποσκευών πίσω από μια κουρτίνα στην καμπίνα.

ΠΟΝΤΙΚΙ

«Η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα προτεραιότητα. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να ακυρώσουμε την πτήση από Αρούμπα μέσω Μποναΐρ προς Άμστερνταμ. Το αεροσκάφος θα καθαριστεί σχολαστικά πριν ξαναχρησιμοποιηθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής KLM.

Οι 254 επιβάτες που επηρεάστηκαν παραμένουν ακόμα σε Αρούμπα και Μποναΐρ, αφού μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε ξενοδοχεία των νησιών για τη διανυκτέρευση τους. «Προσπαθούμε να βρούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα εναλλακτική λύση για αυτή την πτήση», δήλωσε η KLM.

Σύμφωνα με τον Paul Vaneker από την EU Claim, δεν είναι σαφές αν οι επιβάτες έχουν δικαίωμα αποζημίωσης.

 



Ροή ειδήσεων

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες
2 ώρες πριν Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λειψία: Έγινε η πρώτη ομάδα με γυναίκα CEO στην Bundesliga
4 ώρες πριν Λειψία: Έγινε η πρώτη ομάδα με γυναίκα CEO στην Bundesliga
EUROLEAGUE
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
6 ώρες πριν Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Μας ισοπέδωσαν, πέρασαν από πάνω μας…»
EUROPA LEAGUE
Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
6 ώρες πριν Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν 0-0: Τα highlights από τη χαμένη ευκαιρία των «πράσινων»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved