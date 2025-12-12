Παγκόσμιο Κύπελλο: Άρχισε η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων

Onsports Team

Θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και αφορά όλους τους αγώνες του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Ξεκίνησε στο FIFA.com/tickets η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν οι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης πώλησης, όπως αναφέρει η FIFA.

Οι οπαδοί θα μπορούν να επιλέξουν ποιον/ποιους αγώνες, την αντίστοιχη/ες κατηγορία/ες εισιτηρίων και τον αριθμό εισιτηρίων ανά αγώνα που θέλουν να αγοράσουν, με την επιφύλαξη περιορισμών που ισχύουν.

Όλοι οι επιτυχόντες και μερικώς επιτυχόντες αιτούντες εισιτηρίων θα λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω email και στη συνέχεια θα χρεώνονται αυτόματα για τα εισιτήριά τους τον Φεβρουάριο. Οι οπαδοί πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να υποβάλουν αίτηση.