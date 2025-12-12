Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παγκόσμιο Κύπελλο: Άρχισε η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων
Onsports Team 12 Δεκεμβρίου 2025, 07:42
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Άρχισε η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων

Θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου και αφορά όλους τους αγώνες του μεγάλου ποδοσφαιρικού ραντεβού.

Ξεκίνησε στο FIFA.com/tickets η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και θα διαρκέσει έως την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Οι τιμές των εισιτηρίων θα παραμείνουν οι ίδιες καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της φάσης πώλησης, όπως αναφέρει η FIFA.

Οι οπαδοί θα μπορούν να επιλέξουν ποιον/ποιους αγώνες, την αντίστοιχη/ες κατηγορία/ες εισιτηρίων και τον αριθμό εισιτηρίων ανά αγώνα που θέλουν να αγοράσουν, με την επιφύλαξη περιορισμών που ισχύουν.

Όλοι οι επιτυχόντες και μερικώς επιτυχόντες αιτούντες εισιτηρίων θα λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω email και στη συνέχεια θα χρεώνονται αυτόματα για τα εισιτήριά τους τον Φεβρουάριο. Οι οπαδοί πρέπει να είναι 18 ετών και άνω για να υποβάλουν αίτηση.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA
11 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ρεκόρ συγκομιδής βαθμών στην Ευρώπη! – Σταθερά 11η η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παγκόσμιο Κύπελλο: Άρχισε η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων
44 λεπτά πριν Παγκόσμιο Κύπελλο: Άρχισε η τρίτη φάση πώλησης εισιτηρίων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες
3 ώρες πριν Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Λειψία: Έγινε η πρώτη ομάδα με γυναίκα CEO στην Bundesliga
6 ώρες πριν Λειψία: Έγινε η πρώτη ομάδα με γυναίκα CEO στην Bundesliga
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved