ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες οι Μπακς με ανατροπή και χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα highlights

AP Photo/Aaron Gash

Οnsports Τeam

Τα «Ελάφια» μπήκαν νωθρά στο παιχνίδι και είδαν τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 29-35. Η ομάδα της Βοστώνης συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων (60-67). Ωστόσο, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι Μπακς εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι στο παρκέ, ανεβάζοντας την ένταση και την απόδοσή τους.

Με ένα επιβλητικό επί μέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 87-80. Η κυριαρχία τους συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, όπου με ωριμότητα και σταθερότητα «κλείδωσαν» τη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 10-15.

Πρωταγωνιστής για τους Μπακς ήταν ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Από την πλευρά των Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Ουόλς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, όμως η απόδοσή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ: