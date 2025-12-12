Ομάδες

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες οι Μπακς με ανατροπή και χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα highlights
AP Photo/Aaron Gash
Οnsports Τeam 12 Δεκεμβρίου 2025, 08:42
NBA / Μιλγουόκι Μπακς / Μπόστον Σέλτικς

ΝΒΑ: Επιστροφή στις νίκες οι Μπακς με ανατροπή και χωρίς Αντετοκούνμπο - Τα highlights

Οι Μιλγουόκι Μπακς, παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο λόγω τραυματισμού, επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας των Μπόστον Σέλτικς 116-101.

Τα «Ελάφια» μπήκαν νωθρά στο παιχνίδι και είδαν τους φιλοξενούμενους να κλείνουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 29-35. Η ομάδα της Βοστώνης συνέχισε να έχει τον έλεγχο και στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με προβάδισμα επτά πόντων (60-67). Ωστόσο, το δεύτερο μέρος ήταν εντελώς διαφορετικό. Οι Μπακς εμφανίστηκαν μεταμορφωμένοι στο παρκέ, ανεβάζοντας την ένταση και την απόδοσή τους.

Με ένα επιβλητικό επί μέρους σκορ 27-13 στην τρίτη περίοδο, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και πέρασαν μπροστά με 87-80. Η κυριαρχία τους συνεχίστηκε και στην τέταρτη περίοδο, όπου με ωριμότητα και σταθερότητα «κλείδωσαν» τη νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 10-15.

Πρωταγωνιστής για τους Μπακς ήταν ο Μπόμπι Πόρτις, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους και 10 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Από την πλευρά των Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζόρνταν Ουόλς με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, όμως η απόδοσή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

NBA: Μιλγουόκι Μπακς - Μπόστον Σέλτικς 116-101 | HL

NBA: Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Κλίπερς 115-113 | HL

NBA: Σακραμέντο ΚΙνγκς - Ντένβερ Νάγκετς 105-136 | HL

NBA: Νιου Όρλινς Πέλικανς - Πόρτλαντ Τρέι Μπλέιζερς 143-120 | HL



