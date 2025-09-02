Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 17:35
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος στον «τελικό» πρωτιάς με την Ισπανία, στον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Η Εθνική γνώρισε την πρώτη ήττα της στη διοργάνωση, καθώς η Βοσνία επικράτησε με 80-77.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρατάχθηκε με δεκάδα, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμειναν εκτός αποστολής.

Ο «Greek Freak» ένιωσε ενοχλήσει στο γόνατο, ενώ ο γκαρντ του Ολυμπιακού αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στους δύο απόντες. Στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είπε ότι: «Περιμένουμε και τα δύο παιδιά (σ.σ. Γιάννη και Λαρεντζάκη) να παίξουν στην Πέμπτη (04/09)».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα, επανέλαβε για τον «Greek Freak» ότι: «Θα αγωνιστεί στο ματς με την Ισπανία», ενώ για τον αγώνα, δήλωσε: «Δεν έχω να πω κάτι για το παιχνίδι, συγχαρητήρια στη Βοσνία, έπαιξαν καλύτερα, πιο δυνατά. Έτσι είναι το παιχνίδι. Για μένα, για τη δική μου εμπειρία, κάθε φορά που η Ελλάδα κέρδισε όλα τα παιχνίδια στον πρώτο γύρο, ποτέ δεν πέτυχε. Οπότε ας δούμε τι θα γίνει τώρα, επειδή χάσαμε ένα παιχνίδι».

Greece v Bosnia and Herzegovina - Press Conference | FIBA EuroBasket 2025



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
9 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
26 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
36 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved