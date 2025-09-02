Ομάδες

Eurobasket 2025: Καμία ανησυχία για Μίσιτς στη Σερβία
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 12:32
EUROBASKET / Σερβία

Eurobasket 2025: Καμία ανησυχία για Μίσιτς στη Σερβία

Ο τραυματισμός του Βασίλιε Μίσιτς προκάλεσε ανησυχία στο "στρατόπεδο" των Σέρβων, αλλά τελικά όλα εξελίχθηκαν ομαλά με την κατάσταση της υγείας του παίκτη της Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Μετά τον τραυματισμό και την αποχώρηση του Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς από το Eurobasket ο Σβέτισλαβ Πέσιτς δε θέλει ούτε να σκέφτεται πως θα πρέπει να διαχειριστεί μία ακόμα ηχηρή απουσία. 

Ο τραυματισμός του Βαίλιε Μίσιτς στον αγώνα με την Τσεχία μπορεί να σήμανε... συναγερμό στο "στρατόπεδο" των Σέρβων, αλλά τα σημερινά νέα είναι άκρως καθησυχαστικά για τους ίδιους. 

Κατά τη διάρκεια του αγώνα δέχθηκε ένα χτύπημα από τον Τόμας Κιζλίνκ και έδειξε να πονάει στο στήθος και στα πλευρά. Ο 31χρονος αστέρας μετά από αυτό δεν αγωνίστηκε στο υπόλοιπο ματς, όμως δεν υπέστη κάτι σοβαρό.

Μετά την αναμέτρηση προχώρησε σε δηλώσεις στο «RTS» και ξεκαθάρισε πως όλα είναι καλά. «Όλα είναι καλά. Δέχθηκα ένα χτύπημα, όλα είναι καλά» είπε.

Και συνέχισε: «Πιστεύω ότι έχω αποδείξει αρκετές φορές ότι είμαι επαγγελματίας, κάποιος που δίνει πάντα τον καλύτερό του εαυτό, και είναι αναμενόμενο να έχω περισσότερο χρόνο συμμετοχής τώρα που έφυγε ο Μπόγκνταν. Η προσέγγισή μου ήταν πάντα η ίδια».


