Eurobasket 2025, Γαλλία – Σλοβενία 103-92: Οι «μπλε» νίκησαν τον σούπερ Ντόντσιτς!

Onsports Team

Ο Λούκα Ντόντσιτς πλησίασε το τριπλ νταμπλ (39π., 8ριμπ., 9ασ.), αλλά η Γαλλία νίκησε 103-92 τη Σλοβενία κι έκανε το «2 στα 2» στο Eurobasket 2025 – Πρωταγωνιστής ο Σιλβέν Φρανσίσκο (32π.) για τους νικητές.

Ο «σταρ» των Λέικερς έδωσε άλλη μία επιθετική παράσταση, αλλά οι «μπλε» ήταν αυτοί που χαμογέλασαν στο τέλος.

Η Γαλλία πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα ματς στον όμιλο του Κατοβίτσε, έχοντας πρωτοστάτη τον Φρανσίσκο, ο οποίος μέτρησε 32 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Ο άλλοτε παίκτης του Περιστερίου ήταν αυτός που βγήκε μπροστά, ώστε η ομάδα του να κάνει την ανατροπή στο δεύτερο μέρος, με τους «μπλε» να πετυχαίνουν 35 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο. Μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Ντόντσιτς μέτρησε 24 πόντους και κράτησε μπροστά στο σκορ τη Σλοβενία, η οποία στη συνέχεια δεν άντεξε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-30, 47-54, 68-70, 103-92.

ΓΑΛΛΙΑ (Φοτού): Φρανσίσκο 32 (2τρ., 7ριμπ., 5ασ.), Οκόμπο 14 (1τρ., 5ασ.), Χίφι, Λουβαβού-Καμπαρό 2, Γιαμπουσέλε 6 (1τρ., 7ριμπ.), Κορντινιέ 3, Μάλεντον, Τζαϊτέ 3, Ρισασέ 12 (4), Χορντ 6, Σαρ 12 (1τρ., 5ριμπ.), Κουλιμπαλί 13 (2).

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 8, Νίκολιτς 5 (1), Πρέπελιτς 15 (1), Μούριτς 16 (3τρ., 8ριμπ.), Ράντοβιτς 3, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 4, Σκούκα, Όμιτς 5, Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (4τρ., 8ριμπ., 9ας., 5λ.)