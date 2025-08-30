Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE, Κύπρος - Ελλάδα: Η δεύτερη αναμέτρηση της Εθνικής στο Eurobasket 2025
EUROKINISSI
Onsports Team 30 Αυγούστου 2025, 18:03
EUROBASKET

LIVE, Κύπρος - Ελλάδα: Η δεύτερη αναμέτρηση της Εθνικής στο Eurobasket 2025

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην οικοδέσποινα Κύπρο, για τη 2η αγωνιστική του Eurobasket 2025.

Η Εθνική έκανε αυτό που έπρεπε στην πρεμιέρα κόντρα στην Ιταλία και πλέον ετοιμάζεται να δώσει ένα παιχνίδι που ξεπερνάει τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Για την ακρίβεια εντός αγωνιστικού χώρου τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, η διαφορά είναι τεράστια κι ο αγώνας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει εκτεταμένο ροτέισον και να ξεκουράσει παίκτες που θα κληθούν να βγουν μπροστά στη συνέχεια. Πρώτος και καλύτερος, φυσικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Όλα αυτά, βέβαια, έρχονται σε δεύτερη μοίρα κι απασχολούν τον ομοσπονδιακό τεχνικό και τους συνεργάτες του. Ο αγώνας θα μείνει στην ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος επίσημος των δύο ομάδων σε διεθνή διοργάνωση κι επί της ουσίας αποτελούσε διακαή πόθο των διοργανωτών από τη στιγμή που ανέλαβαν τη φιλοξενία ενός από τους ομίλους.

Η παρουσία της Εθνικής του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των υπόλοιπων διεθνών μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και να παρακινήσει τα παιδιά του «νησιού της Αφροδίτης».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Κύπρος - Ελλάδα



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
23 λεπτά πριν Συγκλονιστική στιγμή στο Κύπρος – Ελλάδα: Σε live εκτέλεση η ανάκρουση του κοινού εθνικού ύμνου!
SUPER LEAGUE
LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
1 ώρα πριν LIVE Βόλος - Ολυμπιακός: Η έξοδος των «ερυθρόλευκων» στο Πανθεσσαλικό
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
1 ώρα πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Βέλγιο 64-71: Ανατροπή… ελπίδας στο φινάλε! – Πρώτη νίκη για την Εσθονία
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα ο Πάντοβιτς - «Νιώθω τιμή να είμαι εδώ»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved