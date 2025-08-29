Eurobasket 2025, Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Νίκη στο… ρελαντί και «2 στα 2»

Onsports team

Η Σερβία επικράτησε 80-69 της Πορτογαλίας, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμούς, κάνοντας το 2-0 στον όμιλο της Ρίγας, για το Eurobasket 2025.

Οι παίκτες του Σβέτισλαβ Πέσιτς έπαιξαν όσο χρειάστηκε για να κάνουν το χρέος τους.

Ο Νίκολα Γιόκιτς (23π., 10ριμπ.) πρωτοστάτησε για τη Σερβία, η οποία δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, μολονότι οι Πορτογάλοι εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί.

Οι Σέρβοι πανηγύρισαν τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα ματς, ενώ οι Ίβηρες έπεσαν στο 1-1. Για την Πορτογαλία, βέβαια, το καθοριστικό παιχνίδι είναι την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Εσθονία, όπου αν κερδίσει, λογικά, θα περάσει και στους «16».

Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από την αποβολή με ντισκαλιφιέ του Φιλίπ Πετρούσεφ, ο οποίος έριξε μπουνιά σε αντίπαλο του στα πρώτα λεπτά.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 19-23, 33-43, 49-64, 69-80.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμεζ): Μπρίτο 22 (4τρ., 9ριμπ.), Βόιτσο 2, Ουίλιαμς 13 (3), Αμαράντε 5 (1), Βεντούρα 11 (3), Κεϊρόζ 2 (5ριμπ.), Γκαμεϊρό, Ρελβάο 2 (7ριμπ.), Σα, Λισμπόα 2, Σα 2, Κέτα 6.

ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεφ 2, Ν. Γιόβιτς 18 (2), Μπογκντάνοβιτς 7 (5ριμπ.), Μαρίνκοβιτς 6 (1), Βούκσεβιτς 6 (5ριμπ.), Ντόμπριτς 6 (2), Γιόκιτς 23 (1τρ., 10ριμπ.), Μίτσιτς, Γκούντουριτς 1 (5ριμπ.), Στ. Γιόβιτς 2 (6ασ.), Αβράμοβιτς 5 (1), Μιλουτίνοβ 4.