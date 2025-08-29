Ομάδες

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς»
FIBA
Οnsports Τeam 29 Αυγούστου 2025, 19:36
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς»

Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Αλπερέν Σενγκούν και τόνισε ότι αν τον είχε στον Παναθηναϊκό AKTOR θα νικούσε την ομάδα του στο NBA, Χιούστον Ρόκετς.

Ο σέντερ των «Ρουκετών» έχασε για μια ασίστ το τριπλ νταμπλ, οδηγώντας την Τουρκία στο «2 στα 2» στον όμιλο της Ρίγας στο Eurobasket 2025.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Σενγκούν, λέγοντας ότι αν τον είχε στον Παναθηναϊκό AKTOR θα κέρδιζε τους Ρόκετς.

Όπως επεσήμανε: «Είναι πλέον παίκτης All-Star του NBA. Είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, ανθρώπους να γράφουν για τη δήλωσή μου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ Euroleague και NBA. Δώστε μου τον Σενγκούν στον Παναθηναϊκό και θα νικήσουμε τους Ρόκετς».



