Τουρκία – Τσεχία 92-78: Ο Σενγκούν «άγγιξε» το τριπλ νταμπλ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Αταμάν

Ο Αλπερέν Σενγκούν έχασε το τριπλ νταμπλ για μια ασίστ, αλλά με την εμφάνιση του χάρισε στην Τουρκία μια άνετη επικράτηση (92-78) επί της Τσεχίας, κάνοντας το «2 στα 2» στον όμιλο της Ρίγας στο Eurobasket 2025.

Μετά την επιβλητική πρεμιέρα κόντρα στη Λετονία, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν ανώτερη και στον δεύτερο αγώνα της.

Οι Τούρκοι είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σενγκούν, ο οποίος έφτασε μια… ανάσα από το να γίνει ο πέμπτος παίκτης που κάνει τριπλ νταμπλ σε αγώνα του Eurobasket.

Ο σέντερ των Ρόκετς μέτρησε 23 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 2 τάπες, ενώ άξιος συμπαραστάτη του ήταν ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR, Τσεντί Οσμάν, ο οποίος πρόσθεσε 21 πόντους με 6/11 σουτ και 7/10 βολές.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-27, 45-37, 72-62, 92-78.

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 5 (1), Χαζέρ 4, Σανλί 2, Όσμαν 21 (2), Κορκμάζ 7 (1), Σενγκούν 23 (12ριμπ., 9ασ.), Οσμάνι 16 (2), Μπόνα 6, Γιλμάζ, Σιπαχί 6 (1τρ., 7ασ.), Γιουρτσέβεν 2 (5ριμπ.).

ΤΣΕΧΙΑ (Οκάμπο): Ζίντεκ 9 (3), Χρούμπαν 7, Πετέρκα 23 (5τρ.), Μπόχατσικ 8 (2), Σενιάλ 9 (3τρ., 7ασ.), Κρίβανεκ 4 (1), Κρέιτσι 3, Κριζ 4, Μπάλιντ, Σβόμποντα, Κίζλινκ 9.