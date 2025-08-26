Ομάδες

Θανάσης: «Είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις»
Οnsports Τeam 26 Αυγούστου 2025, 12:40
EUROBASKET

Θανάσης: «Είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις»

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν έκρυψε τη χαρά του που βρίσκεται στο ρόστερ της Εθνικής και φάνηκε αισιόδοξος για την πορεία της ομάδας.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στις δηλώσεις του κατά την αναχώρηση της Εθνικής για την Κύπρο στάθηκε στην προσπάθεια της ομάδας στην Κύπρο, αλλά  και στα συναισθήματά του για την παρουσία του σε ακόμα μία μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι, παιχνίδι, να πάμε εκεί, να είμαστε υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει, έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά, βοήθησε πάρα πολύ αυτό. Θα το βρούμε. 

Το πιο σημαντικό να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Να είμαστε συγκεντρωμένοι και επιθετικοί. Να πάμε και να αρπάξουμε την ευκαιρία». 

Για τη συμμετοχή του στο Eurobasket: «Δόξα Tω Θεώ είμαι υγιής και είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πάρα πολύ. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο, ο καθένας είναι στον ρόλο του για να πετύχει. Νομίζω ότι είμαστε ένα υβρίδιο που ανάλογα την ημέρα είναι δύσκολο να ματσάρεις». 



