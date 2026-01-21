NBA: Ανατροπή με Ντόντσιτς οι Λέικερς - Υπέταξαν τους «Βασιλιάδες» οι Χιτ - Τα αποτελέσματα

AP Photo/Jack Dempsey

Οnsports Τeam

Με τον Λούκα Ντόντσιτς απόλυτο πρωταγωνιστή οι Λος Άντζελες Λέικερς γύρισαν από το -16 και λύγισαν τους αποδεκατισμένους Νάγκετς 115-107, σε μία ακόμη επεισοδιακή μονομαχία που εμπλουτίζει τη σύγχρονη κόντρα των δύο ομάδων στο ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ υπέγραψε τη νίκη με μία εμφάνιση για… σεμινάριο, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 38 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, πετυχαίνοντας τριπλ-νταμπλ που έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των «λιμνάνθρωπων». Στο πλευρό του, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 19 πόντους, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, ενώ οι Λέικερς αναγκάστηκαν να αγωνιστούν στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς τον Ντιάντρε Έιτον, ο οποίος αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτι.

Παρά τις σημαντικές απουσίες, και κυρίως εκείνη του Νίκολα Γιόκιτς, που παραμένει εκτός για 12ο συνεχόμενο αγώνα λόγω υπερέκτασης στο γόνατο, οι Νάγκετς μπήκαν αποφασισμένοι και έφτασαν να προηγηθούν ακόμη και με 16 πόντους. Ο Τζαμάλ Μάρεϊ ήταν καταιγιστικός στο πρώτο μέρος, όπου πέτυχε τους 26 από τους συνολικά 28 πόντους του, ωστόσο μετά την ανάπαυλα περιορίστηκε αισθητά. Άαρον Γκόρντον και Πέιτον Γουάτσον σημείωσαν από 18 πόντους, χωρίς όμως να καταφέρουν να ανακόψουν την αντεπίθεση των Λέικερς στο καθοριστικό τελευταίο δωδεκάλεπτο.

Την ίδια ώρα, στο Σακραμέντο, οι Μαϊάμι Χιτ επιβεβαίωσαν τη σπουδαία επιθετική τους βραδιά, επικρατώντας με 130-117 των Κινγκς. Με αιχμή του δόρατος τον Μπαμ Αντεμπάγιο, που τελείωσε το ματς με 25 πόντους, και τον Νόρμαν Πάουελ να προσθέτει 22, το Μαϊάμι έφτασε σε μία άνετη εκτός έδρας νίκη.

Οι Χιτ «έχτισαν» το προβάδισμά τους από το πρώτο ημίχρονο, όταν ξέσπασαν με 45 πόντους στη δεύτερη περίοδο και πήγαν στα αποδυτήρια στο +13. Η εντυπωσιακή ευστοχία από την περιφέρεια (21/42 τρίποντα) αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Άντριου Γουίγκινς να συνεισφέρει 19 πόντους και τον Πέλε Λάρσον να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 16 πόντους και 9 ασίστ.

Για το Σακραμέντο, ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ξεχώρισε με 23 πόντους, ενώ ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ακολούθησε με 22, ωστόσο οι Κινγκς δεν μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των Χιτ και γνώρισαν τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα τους.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Σίξερς-Σανς 110-116

Μπουλς-Κλίπερς 138-110

Ρόκετς-Σπερς 111-106

Τζαζ-Τίμπεργουλβς 127-122

Νάγκετς-Λέικερς 107-115

Ουόριορς-Ράπτορς 127-145

Κινγκς-Χιτ 117-130