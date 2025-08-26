Απόλυτη αποθέωση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από συμπαίκτες και αντιπάλους

Οnsports Τeam

Δώδεκα παίκτες του Eurobasket που ξεκινάει αύριο με δηλώσεις τους αποθεώνουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τη δυναική και τα κατορθώματά του.

Ένα από τα μεγάλα ονόματα του φετινού Eurobasket είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της Εθνικής ομάδας καλείται να την οδηγήσει στη Γη της Επαγγελίας και να την βοηθήσει να επιστρέψει στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ήδη καταφέρει να στρέψει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας και είναι χαρακτηριστικό πως 12 από τα μεγαλύτερα ονόματα του προσεχούς τουρνουά τον... αποθεώνουν.

Αναλυτικά όσα είπαν:

Νικολό Μέλι (Ιταλία): «Νικήσαμε τη Σερβία και ο Ποτσέκο ήρθε εναντίον του. Δεν θέλω καν να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν είχε τραυματίσει τον Γιάννη. Αυτό θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αλλά αυτή είναι μια από τις κύριες εικόνες που έχω για τον Γιάννη».

Σάντι Αλντάμα (Ισπανία): «Βλέποντας έναν παίκτη επιπέδου MVP να παίζει τόσο σκληρά κάθε μέρα και έχοντας την υπερηφάνεια να παίζει για τη χώρα του κάθε καλοκαίρι... μπορείς να καταλάβεις ότι είναι διαφορετικός όταν παίζει για τη χώρα του. Και είναι πολύ περήφανος που παίζει για την Ελλάδα».

Κώστας Σλούκας (Ελλάδα): «Έχει ήδη πετύχει πολλά στην καριέρα του, αλλά εξακολουθεί να είναι ο πρώτος στα αποδυτήρια και ο τελευταίος εκτός γηπέδου».