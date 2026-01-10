Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.

Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)