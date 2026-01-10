Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
INTIME SPORTS
Οnsports Team 10 Ιανουαρίου 2026, 07:13
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.

Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.

Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.

Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)

08:30

Novasports Start

WTA 250 2026

Τένις

08:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τένις

08:30

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (1ος Ηµιτελικός)

08:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)

09:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Λορέντζο Μουζέτι - Αντρέι Ρούμπλεφ

ATP 250 2026

10:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ

Αγώνας Επίδειξης

10:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Άλεξ Μίκελσεν

ATP 250 2025

10:30

COSMOTE SPORT 9 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)

10:30

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)

11:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τένις

11:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Μάρκος Τζιρόν - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ

ATP 250 2026

13:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός

Women’s Football League

14:00

Action 24

Νίκη Βόλου – Ηρακλής

Greek Super League 2 2025-2026

14:15

COSMOTE SPORT 8 HD

Έβερτον – Σάντερλαντ

Emirates FA Cup 2025-26

14:15

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάκλσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας

Emirates FA Cup 2025-26

15:00

Novasports 1HD

Οβιέδο – Μπέτις

La Liga EA Sports 2025/26

15:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Άρης Betsson – Ηρακλής

Stoiximan GBL

16:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Ουντινέζε – Πίζα

Serie A 2025-26

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κόμο – Μπολόνια

Serie A 2025-26

16:25

COSMOTE SPORT 4 HD

NBA on Fire 2025-26 Ε11

Μπάσκετ

16:30

Novasports Prime

Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό

Εκπομπή

16:30

Novasports Start

Χάιντενχαϊμ – Κολωνία

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 5HD

Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς

Bundesliga 2025/26

16:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Αμβούργο

Bundesliga 2025/26

17:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γαλατασαράι – Μπεσίκτας

Turkish Basketball Super League 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Φούλαμ – Μίντλεσμπρο

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ

Emirates FA Cup 2025-26

17:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

Stoiximan Super League 2025-26

17:15

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Αλαβές

La Liga EA Sports 2025/26

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αλγερία – Νιγηρία

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:15

ΕΡΤ Sports 1

Πανιώνιος – Κολοσσός

Stoiximan GBL

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου

Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ρόμα – Σασουόλο

Serie A 2025-26

19:30

Novasports Prime

Ατρόμητος – Ολυμπιακός

Stoiximan Super League 2025-26

19:30

Novasports 3HD

Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη

Bundesliga 2025/26

19:30

Novasports 1HD

Τζιρόνα – Οσασούνα

La Liga EA Sports 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Βαλένθια – Μάλαγα

ACB Liga Endesa 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ

Stoiximan Super League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Τότεναμ - Άστον Βίλα

Emirates FA Cup 2025-26

21:00

Novasports 2HD

PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ

Eredivisie 2025/26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού

Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Αταλάντα – Τορίνο

Serie A 2025-26

22:00

Novasports 1HD

Βαλένθια – Έλτσε

La Liga EA Sports 2025/26

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Τσάρλτον – Τσέλσι

Emirates FA Cup 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

06:00

Novasports Start

WTA 250 2026

Όκλαντ, Τελικός


