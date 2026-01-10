Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (10/01): Πού θα δείτε Ατρόμητος – Ολυμπιακός, Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)
Η Super League επιστρέφει στη δράση με την πρώτη αγωνιστική του 2026.
Η αυλαία ανοίγει με εκτός έδρας αποστολές του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής.
Αμφότερες οι αναμετρήσεις θα ξεκινήσουν στις 19:30, με το Novasports Prime να μεταδίδει το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και το CosmoteSport1HD να δείχνει το Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ.
Στη GBL το πρόγραμμα του Σαββάτου (10/01) περιλαμβάνει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (10/01)
|
08:30
|
Novasports Start
|
WTA 250 2026
|
Τένις
|
08:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
United Cup 2026
|
Τένις
|
08:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (1ος Ηµιτελικός)
|
08:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)
|
09:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Λορέντζο Μουζέτι - Αντρέι Ρούμπλεφ
|
ATP 250 2026
|
10:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Γιανίκ Σίνερ - Κάρλος Αλκαράθ
|
Αγώνας Επίδειξης
|
10:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ντανιίλ Μεντβέντεφ - Άλεξ Μίκελσεν
|
ATP 250 2025
|
10:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)
|
10:30
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (2ος Ημιτελικός)
|
11:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
United Cup 2026
|
Τένις
|
11:30
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Μάρκος Τζιρόν - Αλεξάντερ Μπουμπλίκ
|
ATP 250 2026
|
13:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός
|
Women’s Football League
|
14:00
|
Action 24
|
Νίκη Βόλου – Ηρακλής
|
Greek Super League 2 2025-2026
|
14:15
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Έβερτον – Σάντερλαντ
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
14:15
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μάκλσφιλντ - Κρίσταλ Πάλας
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
15:00
|
Novasports 1HD
|
Οβιέδο – Μπέτις
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
15:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Άρης Betsson – Ηρακλής
|
Stoiximan GBL
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Ουντινέζε – Πίζα
|
Serie A 2025-26
|
16:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Κόμο – Μπολόνια
|
Serie A 2025-26
|
16:25
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
NBA on Fire 2025-26 Ε11
|
Μπάσκετ
|
16:30
|
Novasports Prime
|
Matchday Live - Λεπτό προς Λεπτό
|
Εκπομπή
|
16:30
|
Novasports Start
|
Χάιντενχαϊμ – Κολωνία
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 5HD
|
Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς
|
Bundesliga 2025/26
|
16:30
|
Novasports 3HD
|
Φράιμπουργκ – Αμβούργο
|
Bundesliga 2025/26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Γαλατασαράι – Μπεσίκτας
|
Turkish Basketball Super League 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Φούλαμ – Μίντλεσμπρο
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
17:15
|
Novasports 1HD
|
Βιγιαρεάλ – Αλαβές
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
18:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αλγερία – Νιγηρία
|
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
|
18:15
|
ΕΡΤ Sports 1
|
Πανιώνιος – Κολοσσός
|
Stoiximan GBL
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 9 HD
|
Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου
|
Cyprus League by Stoiximan 2025-26
|
19:00
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Ρόμα – Σασουόλο
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Ατρόμητος – Ολυμπιακός
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:30
|
Novasports 3HD
|
Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
Novasports 1HD
|
Τζιρόνα – Οσασούνα
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 8 HD
|
Βαλένθια – Μάλαγα
|
ACB Liga Endesa 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ
|
Stoiximan Super League 2025-26
|
19:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Τότεναμ - Άστον Βίλα
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
21:00
|
Novasports 2HD
|
PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ
|
Eredivisie 2025/26
|
21:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αίγυπτος - Ακτή Ελεφαντοστού
|
Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Αταλάντα – Τορίνο
|
Serie A 2025-26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Βαλένθια – Έλτσε
|
La Liga EA Sports 2025/26
|
22:00
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Τσάρλτον – Τσέλσι
|
Emirates FA Cup 2025-26
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μπόστον Σέλτικς - Σαν Αντόνιο Σπερς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
|
06:00
|
Novasports Start
|
WTA 250 2026
|
Όκλαντ, Τελικός