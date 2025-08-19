Εθνική Ελλάδας: Ξεκίνησε τα καρφώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πριν το Ακρόπολις! - Δείτε βίντεο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι έτοιμος για την πρώτη του εμφάνιση με την Εθνική το φετινό καλοκαίρι κι ήδη έχει… πατήσει γκάζι!
Ο «Greek Freak» αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Λετονία, την ερχόμενη Τετάρτη (20/08 στις 20:00), στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολις.
Ο «σταρ» των Μπακς, λοιπόν, θα παίξει για πρώτη φορά μετά από 113 ημέρες και θα αντιμετωπίσει έναν άλλον NBAer, τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο οποίος κι αυτός ονειρεύεται μετάλλιο με την εθνική ομάδα της χώρας του.
Οι διεθνείς προπονήθηκαν τη Δευτέρα (18/08) στο glass floor του ΟΑΚΑ, με τον Αντετοκούνμπο να δείχνει ιδιαίτερα κεφάτος. Μάλιστα, η ΕΟΚ δημοσίευσε κι ένα εντυπωσιακό κάρφωμα που έκανε κατά τη διάρκεια της προπόνησης.
Απολαύστε τον «γαλανόλευκο» «Greek Freak»
??????? ?@Giannis_An34 #HellasBasketball#PantaDipla#RoadToEuroBasket#EuroBasket pic.twitter.com/1UPe0ogktC— HellenicBF (@HellenicBF) August 18, 2025