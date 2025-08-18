Εθνική Ελλάδας: «Κόπηκε» ο Καραγιαννίδης, με 16 παίκτες στο τουρνουά Ακρόπολις

INTIME SPORTS

Ο Αντώνης Καραγιαννίδης «κόπηκε» από την προετοιμασία της Εθνική Ελλάδας, για το Eurobasket 2025 – Με 16 παίκτες συνεχίζει η «γαλανόλευκη».

Την τελευταία του προπόνηση με την Εθνική το φετινό καλοκαίρι έκανε ο 23χρονος ψηλός.

Η Ελλάδα, πλέον, συνεχίζει την προετοιμασία της με 16 παίκτες, από τους οποίους θα προκύψει η τελική δωδεκάδα για το Eurobasket 2025. Οι παίκτες που συνεχίζουν είναι οι: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Επόμενα τεστ για την εθνική ομάδα είναι οι αγώνες του τουρνουά Ακρόπολις, το οποίο θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου. Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται…

Το πρόγραμμα του τουρνουά Ακρόπολις

Tετάρτη 20 Αυγούστου

20:00 Λετονία - Ελλάδα ERTNEWS

Πέμπτη 21 Αυγούστου

20:00 Ιταλία - Λετονία ERTNEWS

Παρασκευή 22 Αυγούστου

20:00 Ελλάδα - Ιταλία ERTNEWS

Η ενημέρωση της ΕΟΚ

«Η προετοιμασία της Εθνικής ανδρών για το Ευρωμπάσκετ 2025 μπαίνει στην τελική ευθεία, με το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας να έχει τρία πολύ.δυνατά παιχνίδια προετοιμασίας.

Αρχικά το τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις στις 20-22 Αυγούστου με αντιπάλους τις Λετονία και Ιταλία και εν συνεχεία το φιλικό με τη Γαλλία στις 24 Αυγούστου. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν στο ΟΑΚΑ με ώρα έναρξης 20.00. Η σημερινή προπόνηση ήταν η τελευταία στη φετινή προσπάθεια για τον Αντώνη Καραγιαννίδη.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί με 16 παίκτες από τους οποίους και θα προκύψει η τελική 12αδα για το Ευρωμπάσκετ και αυτοί είναι οι Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Νίκος Χουγκάζ, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντουροβ, Όμηρος Νετζήπογλου και Νάσος Μπαζίνας.

Τα εισιτήρια του τουρνουά Aegean Ακρόπολις

*Το τουρνουά Aegean Ακρόπολις θα διεξαχθεί 20-22 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (8/8) στις 17.00 μέσω της ticketmaster με ένα «κλικ» ΕΔΩ.

*Οι φίλαθλοι που θα πάρουν εισιτήρια για τους αγώνες της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία και την Λετονία, θα έχουν ελεύθερη είσοδο στον αγώνα Λετονία – Ιταλία. Η γενική είσοδος για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τον συγκεκριμένο αγώνα θα είναι 10 ευρώ.

Για πληροφορίες σχετικά με τις σουίτες μπορείτε να απευθυνθείτε στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για παιδιά έως πέντε ετών είναι ελεύθερη, χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό)».