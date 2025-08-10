Ομάδες

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να αποσυρθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ από τον φιλικό αγώνα με το Ισραήλ
Onsports Team 10 Αυγούστου 2025, 16:11
EUROBASKET

Να αποσυρθεί η εθνική ομάδα μπάσκετ από τη σημερινή (20:30) φιλική αναμέτρηση με το Ισραήλ εξαιτίας των εξελίξεων στη Γάζα, ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του κόμματος αναφέρει: «Τη στιγμή που στην Γάζα ο λιμός σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους, τη στιγμή που ο Νετανιάχου επισημοποιεί τον στόχο της εθνοκάθαρσης, την ώρα που η μία χώρα μετά την άλλη καταγγέλλουν τις γενοκτονικές πολιτικές, την ώρα που Παλαιστίνιοι αθλητές σκοτώνονται σε δημόσια θέα, η σωστή συμβολική επιλογή είναι η μη συμμετοχή της εθνικής ομάδας μας στον φιλικό αγώνα μπάσκετ με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο των απαιτούμενων κυρώσεων για τις οποίες μιλήσαμε εγκαίρως, πρέπει να ξεκινήσουν και οι κυρώσεις στις αθλητικές ομάδες του Ισραήλ αλλά και στις εθνικές του ομάδες, όπως αντίστοιχα είχε γίνει με τις ρωσικές ομάδες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Είναι η ώρα για άμεσες κυρώσεις, σε όλα τα επίπεδα, για κατάπαυση του πυρός, ειρήνη και αναγνώριση του Ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους».



