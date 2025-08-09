Εθνική Ελλάδας: Η τελική 14άδα για το φιλικό με τη Σερβία - Η ώρα και το κανάλι

Onsports Team

Χωρίς τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο η 14άδα που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με τη Σερβία στην Κύπρο.

Έτοιμη για το πιο δυνατό τεστ της προετοιμασίας της ενόψει του Eurobasket 2025 είναι η Εθνική ομάδα μπάσκετ, που αντιμετωπίζει σήμερα (9/8, 20:30) στη Λεμεσό την ισχυρή Σερβία.

Στην Κύπρο ταξίδεψαν 16 παίκτες, αφού έμειναν στην Αθήνα οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης, με τον Βασίλη Σπανούλη να "κόβει" από την αποστολή τους Όμηρο Νετζήπογλου και Λευτέρη Λιοτόπουλο για το αποψινό παιχνίδι.

Αναλυτικά η 14άδα της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ: Σλούκας, Παπανικολάου, Κατσίβελης, Νικολαΐδης, Μπαζίνας, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Θ. Αντετοκούνμπο, Χουγκάζ, Μήτογλου, Σαμοντούροβ, Καραγιαννίδης και Κ. Αντετοκούνμπο.

Οι ώρες και το κανάλι του τουρνουά στην Κύπρο

Τις αναμετρήσεις της Εθνικής μας ομάδας με τους αντιπάλους της -και όχι μόνο- θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση η ΕΡΤ1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μετάδοσης των αγώνων:

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Ισραήλ | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Σερβία | ΕΡΤ1

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

17:00 | Κύπρος – Σερβία | ΕΡΤ1

20:30 | Ελλάδα – Ισραήλ | ΕΡΤ1