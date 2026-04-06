Η Μύκονος ευχήθηκε σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ με επικό τρολ

Η ομάδα από το νησί των «ανέμων» έκανε και πάλι τη διαφορά αφού ευχήθηκε στις 4 ελληνικές ομάδες για τις «μονομαχίες» με τους Ισπανούς θυμίζοντας ότι οι… κόντρες αυτές έχουν ξεκινήσει από το «Μύκονος-Ίμπιζα».

Μία ακόμα φοβερή… κίνηση από τα social media της Μυκόνου. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στις μπασκετικές ελληνοισπανικές «μονομαχίες» με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζουν Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Μπανταλόνα και Μούρθια αντίστοιχα.

Η Μύκονος αποφάσισε, λοιπόν, να στείλει τις ευχές της και τη θετική της ενέργεια στους υπόλοιπους ελληνικούς συλλόγους, με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

“Ελληνικές και ισπανικές μονομαχίες όλη τη Μ. Εβδομάδα στα ευρωπαϊκή παρκέ, αλλά όλα ξεκίνησαν κάποτε με το Mykonos vs Ibiza για τους γνώστες. (Στο μπάσκετ πλέον δεν τους βλέπουμε). Καλή επιτυχία και στις 4 ελληνικές ομάδες με νίκες!”, έγραψε ενδεικτικά η ομάδα από τη νησί των ανέμων.