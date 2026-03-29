Greek Basketball League: Κρίσιμες μάχες για την παραμονή – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

EUROKINISSI

Οnsports team

Με δύο αναμετρήσεις που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη μάχη της παραμονής συνεχίζεται την Κυριακή (29/03) η 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η Καρδίτσα υποδέχεται τον Πανιώνιο, ενώ ο Ηρακλής φιλοξενεί το Μαρούσι.

Στο κλειστό «Γ. Μπουρούσης», η Καρδίτσα υποδέχεται τον Πανιώνιο σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρο χαρακτήρα «τελικού» για τις χαμηλές θέσεις της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να μην έχουν πανηγυρίσει εκτός έδρας νίκη (0-10), ενώ προέρχονται από ήττα στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη, μετρώντας εννέα αρνητικά αποτελέσματα στα δέκα τελευταία παιχνίδια τους. Από την άλλη πλευρά, ο Πανιώνιος βρίσκεται επίσης στο 5-15, κουβαλώντας τρεις συνεχόμενες ήττες, μετά από ένα θετικό σερί που τον είχε απομακρύνει από την τελευταία θέση. Η σημασία της αναμέτρησης είναι μεγάλη, καθώς ο νικητής θα κάνει σημαντικό βήμα για την εξασφάλιση της παραμονής.

Εξίσου κομβικό είναι και το παιχνίδι ανάμεσα σε Ηρακλή και Μαρούσι, με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους αλλά την ίδια ανάγκη για το θετικό αποτέλεσμα. Ο Ηρακλής προέρχεται από την ήττα εκτός έδρας από την ΑΕΚ, που ήταν η τέταρτη στα πέντε τελευταία παιχνίδια του. Παρόλα αυτά, η σημαντική νίκη επί του Παναθηναϊκού AKTOR τον κρατάει «ζωντανό» στη διεκδίκηση μιας θέσης στα playoffs. Το Μαρούσι, από την πλευρά του, συνεχίζει να βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, έχοντας υποστεί δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες από Περιστέρι και Μύκονο. Παράλληλα, έχει να διαχειριστεί και ένα επιπλέον μειονέκτημα, καθώς δεν έχει κάνει ακόμη το ρεπό του στον δεύτερο γύρο και του απομένουν μόλις τρεις αγωνιστικές για να ανατρέψει την κατάσταση.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής (29/03) στη GBL

13:00 Καρδίτσα – Πανιώνιος ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

15:30 Ηρακλής – Μαρούσι ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

Η βαθμολογία