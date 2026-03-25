ΠΑΟΚ - Μύκονος 100-87: «Παρέλαση» στη Θεσσαλονίκη με 100άρα

Οnsports Team

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο εξ’ αναβολής ματς για τη 17η αγωνιστική της Greek Basketball League, κόντρα στη Μύκονο, με 100-87.

Νίκη με την οποία επέστρεψε στην 4η θέση της βαθμολογίας (12-7) και έχει, πλέον, μια ακόμη μάχη για να ξεμπερδέψει με τις αγωνιστικές του εκκρεμότητες, αυτήν, εντός έδρας, απέναντι στον Άρη (15/4, εξ’ αναβολής για την 21η αγωνιστική).

Εξαιρετική άμυνα από το πρώτο δεκάλεπτο και μετά, ομαδικό παιχνίδι (29 ασίστ), κυριαρχία στη ρακέτα (45-37 τα ριμπάουντ) και επιθετική πολυφωνία έδωσαν στον «Δικέφαλο» το «ροζ φύλλο».

Κορυφαίοι για τον ΠΑΟΚ ήταν οι Τόμας Ντίμσα (22 πόντοι, με 5/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπεν Μουρ (19 πόντοι, 7 ριμπάουντ), Κλίφορντ Ομορούγι (17 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Καταλυτική ήταν η παρουσία του Αντώνη Κόνιαρη, στην επιστροφή του σε δράση μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε εκτός για τρία παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» (12 πόντοι, με 4/7 τρίποντα, 5 ασίστ), αλλά και του Πάτρικ Μπέβερλι (6 πόντοι, 10 ασίστ, 1 κόψιμο).

Με νταμπλ -νταμπλ τελείωσε το παιχνίδι για τη Μύκονο ο Τζάστιν Μπριγκς (11 πόντοι, 16 ριμπάουντ), ενώ πρώτος σκόρερ της ήταν ο Μάιλς Χέσον (18 πόντοι, με 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 26-18, 51-44, 74-68, 100-87

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Ταϊρί 9, Κόνιαρης 12 (4), Περσίδης 8 (1), Μπέβερλι 6 (2), Μουρ 19, Άλεν 7, Ομορούγι 17, Φίλλιος, Ντίμσα 22 (5).

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 17 (4), Σιδηροηλίας 2, Χέσον 18 (3), Μπριγκς 11, Κάναντι 9, Κινγκ 16 (3), Μουρ 3, Γερομιχαλός 5 (1), Ερμείδης, Σκουλίδας, Μάντζαρης 6 (2).