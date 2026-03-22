Stoiximan GBL:ΑΕΚ και Παναθηναϊκός “έκλεισαν” με νίκες τη 22η αγωνιστική

Με την νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή και αυτή του Παναθηναϊκού στη Γλυφάδα ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σάββατο 21/03

Προμηθέας - Κολοσσός 78-96

Άρης - Καρδίτσα 78-55

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 75-70

Μαρούσι - Μύκονος 94-103

Κυριακή 22/03

ΑΕΚ - Ηρακλής 100-87

Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 68-84

Ρεπό: Ολυμπιακός

