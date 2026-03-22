Stoiximan GBL:ΑΕΚ και Παναθηναϊκός “έκλεισαν” με νίκες τη 22η αγωνιστική
Με την νίκη της ΑΕΚ επί του Ηρακλή και αυτή του Παναθηναϊκού στη Γλυφάδα ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
Με μία εντός έδρας νίκη και μία εκτός ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να ξεπερνούν τα εμπόδια των Ηρακλή και Πανιώνιου αντίστοιχα σε Λιόσια και Γλυφάδα.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Σάββατο 21/03
Προμηθέας - Κολοσσός 78-96
Άρης - Καρδίτσα 78-55
Περιστέρι - ΠΑΟΚ 75-70
Μαρούσι - Μύκονος 94-103
Κυριακή 22/03
ΑΕΚ - Ηρακλής 100-87
Πανιώνιος - Παναθηναϊκός 68-84
Ρεπό: Ολυμπιακός