Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Εκτός εξάδας ξένων οι Γκραντ και Χολμς
Eurokinissi Sports
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 22 Μαρτίου 2026, 14:44
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν απέναντι στον Ιστορικό χωρίς τους Ρίσον Χολμς και Τζέριαν Γκραντ, καθώς ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να τους αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων. Για τον Χολμς, μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη απουσία, μετά και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Στην αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, τη θέση τους στην εξάδα των ξένων θα πάρουν οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβιτς, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Παράλληλα, εκτός πλάνων για το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, καθώς δεν έχουν δηλωθεί στη σχετική λίστα.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved