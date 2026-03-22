Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR: Εκτός εξάδας ξένων οι Γκραντ και Χολμς

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την 6άδα των ξένων του Παναθηναϊκού AKTOR για τον αγώνα με τον Πανιώνιο.

Οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν απέναντι στον Ιστορικό χωρίς τους Ρίσον Χολμς και Τζέριαν Γκραντ, καθώς ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να τους αφήσει εκτός της εξάδας των ξένων. Για τον Χολμς, μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη απουσία, μετά και το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα.

Στην αναμέτρηση της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Greek Basketball League, τη θέση τους στην εξάδα των ξένων θα πάρουν οι Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβιτς, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.

Παράλληλα, εκτός πλάνων για το ελληνικό πρωτάθλημα παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ και Μάριους Γκριγκόνις, καθώς δεν έχουν δηλωθεί στη σχετική λίστα.