ΑΕΚ: Έβρεξε… Νάναλι στη SUNEL Arena κι ύψωσαν ομπρέλες οι φίλοι της Ένωσης (βίντεο)

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στη νίκη επί του Ηρακλή και στο τέλος αποτέλεσε πόλο έλξης για τους φίλους της «Ένωσης».

Ο Ηρακλής ήταν άκρως ανταγωνιστικός, αλλά η ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμερικανό, πήρε τη νίκη (100-87) κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Greek Basketball League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάναλι «πολιορκήθηκε» από τον κόσμο της «Ένωσης», για να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα. Εκείνος, φυσικά, δεν τους χάλασε το χατίρι. Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, μάλιστα, είχαν μαζί τους ομπρέλες τις οποίες και άνοιξαν, σε ένα… επικό σκηνικό στο παρκέ της SUNEL Arena.