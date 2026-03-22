ΑΕΚ: Έβρεξε… Νάναλι στη SUNEL Arena κι ύψωσαν ομπρέλες οι φίλοι της Ένωσης (βίντεο)
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 22 Μαρτίου 2026, 15:57
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

Ο Τζέιμς Νάναλι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στη νίκη επί του Ηρακλή και στο τέλος αποτέλεσε πόλο έλξης για τους φίλους της «Ένωσης».

Ο Ηρακλής ήταν άκρως ανταγωνιστικός, αλλά η ΑΕΚ με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αμερικανό, πήρε τη νίκη (100-87) κι επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα στη Greek Basketball League.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Νάναλι «πολιορκήθηκε» από τον κόσμο της «Ένωσης», για να βγάλουν φωτογραφίες και να πάρουν αυτόγραφα. Εκείνος, φυσικά, δεν τους χάλασε το χατίρι. Κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ, μάλιστα, είχαν μαζί τους ομπρέλες τις οποίες και άνοιξαν, σε ένα… επικό σκηνικό στο παρκέ της SUNEL Arena.

«Έβρεχε τρίποντα» - Φίλοι της ΑΕΚ σήκωσαν ομπρέλα θαλάσσης για τον Νάναλι!



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
5 λεπτά πριν ΑΕΚ – Κηφισιά: Με Περέιρα και Μάνταλο η «Ένωση» | Η ενδεκάδα του Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
5 λεπτά πριν Ολυμπιακός-ΑΕΛ: Με Ταρέμι οι "ερυθρόλευκοι" στην κορυφή!
SUPER LEAGUE
Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
7 λεπτά πριν Αστέρας Aktor - Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα του Μπενίτεθ
BASKET LEAGUE
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
24 λεπτά πριν Πανιώνιος-Παναθηναϊκός AKTOR 68-84: Ένας κανονικός Παναθηναϊκός 30 λεπτών, διέλυσε τον Πανιώνιο
Όλες οι ειδήσεις
