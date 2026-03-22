ΑΕΚ: Πρόβλημα με Γκρέι πριν τον Ηρακλή
Μ’ ένα απρόοπτο θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Greek Basketball League.
Η Ένωση θα υποδεχθεί τον «Γηραιό» στην «SUNEL Arena» χωρίς τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και δεν προπονήθηκε χθες.
Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα βασιστεί στην υπόλοιπη εξάδα ξένων παικτών: Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι και Μπάρτλεϊ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΚ, ο Γκρέι αποκλείστηκε από την αποστολή λόγω ενοχλήσεων και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα επανεκτιμήσει την κατάστασή του πριν τις επόμενες προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις.
Αναλυτικά η εξάδα ξένων: Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι, Μπάρτλεϊ
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:
«Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε τις τελευταίες ώρες στη «Βασίλισσα».
Ο Ραϊκουάν Γκρέι, που δεν έλαβε μέρος στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό προσαγωγό, αποκλείστηκε από την αποστολή της μεσημβρινής αναμέτρησης με τον Ηρακλή στη SUNEL Arena.
Ο Αμερικανός αθλητής ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.
Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC».