ΑΕΚ: Πρόβλημα με Γκρέι πριν τον Ηρακλή

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Μ’ ένα απρόοπτο θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η Ένωση θα υποδεχθεί τον «Γηραιό» στην «SUNEL Arena» χωρίς τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και δεν προπονήθηκε χθες.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα βασιστεί στην υπόλοιπη εξάδα ξένων παικτών: Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι και Μπάρτλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΚ, ο Γκρέι αποκλείστηκε από την αποστολή λόγω ενοχλήσεων και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα επανεκτιμήσει την κατάστασή του πριν τις επόμενες προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε τις τελευταίες ώρες στη «Βασίλισσα».

Ο Ραϊκουάν Γκρέι, που δεν έλαβε μέρος στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό προσαγωγό, αποκλείστηκε από την αποστολή της μεσημβρινής αναμέτρησης με τον Ηρακλή στη SUNEL Arena.

Ο Αμερικανός αθλητής ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC».