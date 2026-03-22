ΑΕΚ: Πρόβλημα με Γκρέι πριν τον Ηρακλή
Eurokinissi Sports
Onsports Team 22 Μαρτίου 2026, 12:20
Μ’ ένα απρόοπτο θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Ηρακλή για την 22η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Η Ένωση θα υποδεχθεί τον «Γηραιό» στην «SUNEL Arena» χωρίς τον ΡαϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξιό προσαγωγό και δεν προπονήθηκε χθες.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα βασιστεί στην υπόλοιπη εξάδα ξένων παικτών: Μπράουν, Φίζελ, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Νάναλι και Μπάρτλεϊ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΕΚ, ο Γκρέι αποκλείστηκε από την αποστολή λόγω ενοχλήσεων και ακολουθεί θεραπευτική αγωγή. Το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα επανεκτιμήσει την κατάστασή του πριν τις επόμενες προπονήσεις και αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Νέο πρόβλημα τραυματισμού προέκυψε τις τελευταίες ώρες στη «Βασίλισσα».

Ο Ραϊκουάν Γκρέι, που δεν έλαβε μέρος στη χθεσινή προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο δεξιό προσαγωγό, αποκλείστηκε από την αποστολή της μεσημβρινής αναμέτρησης με τον Ηρακλή στη SUNEL Arena.

Ο Αμερικανός αθλητής ακολουθεί θεραπευτική αγωγή.

Η κατάσταση της υγείας του θα επανεκτιμηθεί από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ ΒC».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Τι ισχύει για τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών ενόψει play offs και play outs
20 λεπτά πριν Super League: Τι ισχύει για τους παίκτες που είναι στο όριο καρτών ενόψει play offs και play outs
ΣΠΟΡ
Πόλο: Στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης μετά τον Πανιώνιο
41 λεπτά πριν Πόλο: Στο Final 4 του Conference Cup Ανδρών ο Απόλλων Σμύρνης μετά τον Πανιώνιο
SUPER LEAGUE
Super League: Πού θα δείτε τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
1 ώρα πριν Super League: Πού θα δείτε τα ματς της τελευταίας αγωνιστικής - Όλο το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Η Γιουνάιτεντ θέλει Μουζακίτη για αντι-Κασεμίρο
Όλες οι ειδήσεις
