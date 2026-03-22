Greek Basketball League: Στη Γλυφάδα για το σερί ο Παναθηναϊκός AKTOR - Με Ηρακλή η ΑΕΚ στα Λιόσια

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η 22η αγωνιστική της Greek Basketball League φτάνει στο τέλος της με δύο παιχνίδια, και συγκεκριμένα με τις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού AKTOR απέναντι στον Πανιώνιο και της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.

Το πρόγραμμα της αγωνιστικής θα ολοκληρωθεί στη Γλυφάδα, όπου ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό AKTOR. Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες με τη νίκη επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, βάζοντας τέλος σε ένα διάστημα κακών εμφανίσεων που περιλάμβανε ήττες από τον Κολοσσό εντός έδρας και τον Ηρακλή εκτός.

Παράλληλα, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει στρέψει σημαντικό μέρος της προσοχής της και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, καθώς μέσα στην εβδομάδα πέτυχε μια σημαντική νίκη απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Η Euroleague αποτελεί βασικό στόχο αυτή την περίοδο, με το «τριφύλλι» να επιδιώκει άνοδο στην κατάταξη.

Από την άλλη, ο Ιστορικός προέρχεται από αρνητικό σερί δύο ηττών, απέναντι σε Περιστέρι Betsson εκτός έδρας και Ολυμπιακό στο γήπεδό του. Τα αποτελέσματα αυτά τον έχουν διατηρήσει κοντά στη ζώνη κινδύνου, έχοντας μικρή διαφορά από το Μαρούσι.

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, που θα διεξαχθεί στα Άνω Λιόσια, η ΑΕΚ επιστρέφει στην έδρα της με στόχο να αφήσει πίσω της την ήττα από τον Παναθηναϊκό AKTOR και να επανέλθει σε τροχιά επιτυχιών. Αντίπαλός της είναι ο Ηρακλής, ο οποίος επίσης θέλει να αντιδράσει μετά την ήττα που γνώρισε από τον Κολοσσό στη Ρόδο, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει ψυχολογία.

Συνοπτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 22ης αγωνιστικής:

Σάββατο 21 Μαρτίου

Προμηθέας - Κολοσσός 78-96

Άρης - Καρδίτσα 78-55

Περιστέρι - ΠΑΟΚ 75-70

Μαρούσι - Μύκονος 94-103

Κυριακή 22 Μαρτίου

13:00 ΑΕΚ - Ηρακλής (ΕΡΤ2 Σπορ)

16:00 Πανιώνιος - Παναθηναϊκός AKTOR (ΕΡΤ2 Σπορ)

Ρεπό: Ολυμπιακός