Αποδοκιμασίες στο T-Center, μετά την ήττα από τον Κολοσσό

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στις εξέδρες του Telekom Center Athens για την αναμέτρηση με τον Κολοσσό ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες μετά την ήττα από την ομάδα της Ρόδου.

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει αοποδείξει με την πάροδο όλων αυτών των χρόνων πως στεκόταν, στέκεται και θα στέκεται πάντα στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας.

Όμως κάποιες φορές η μη... δράση, φέρνει αντίδραση με τον κόσμο του "τριφυλλιού" να... ξεσπάσει έπειτα από τη ντροπιαστική εμφάνιση της ομάδας του Παναθηναϊκού και την σοκαριστική εντός έδρας ήττα από τον Κολοσσό.

Με το τέλος της αναμέτρησης και τη στιγμή που οι παίκτες του Κολοσσού παπνηγύριζαν σαν μικρά παιδιά μια τεράστια νίκη, ο κόσμος των "πράσινων¨ξεκίνησε να αποδοκιμάζει τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

Όχι για την ήττα, αλλά για την εικόνα της ομάδας που μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει σε κανένα βαθμό καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με αποκορύφωμα τη σημερινή ήττα από τους Ροδίτες.