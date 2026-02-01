Άρης - Παναθηναϊκός: Αποβλήθηκε ο Αταμάν μετά από έξαλλες διαμαρτυρίες

Onsports Team

Ο Τούρκος τεχνικός του Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκε έξαλλα στους διαιτητές για φάουλ που δε δόθηκε στον Χολμς και αποβλήθηκε.

Εκτός εαυτού ο Εργκίν Αταμάν, μετά από φάουλ που δεν δόθηκε πάνω στον Ρισόν Χολμς.

Ένα καθαρό φάουλ πάνω στον Ρισόν Χολμς ήταν αρκετό για να βάλει φωτιά στο Nick Gallis Hall. Oι διαιτητές αγνόησαν το φάουλ του Νουά πάνω στον Αμερικανό σέντερ του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να βγαίνει εκτός εαυτού.

Ο Τούρκος τεχνικός του "τριφυλλιού" μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έξαλλα και στους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης με αποτέλεσμα οι διαιτητές να αποφασίσουν την αποβολή του.

Μάλιστα, μετά τον προπονητή του τον δρόμο για τα αποδυτήρια πήρε και ο Ρισόν Χολμς ο οποίος συνέχιζε και αυτός να διαμαρτυρέται για τον μη καταλογισμό του φάουλ, με τον Παναθηναϊκό να μένει χωρίς προπονητή και χωρίς σέντερ.