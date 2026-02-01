Με τρεις απουσίες ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ντουμπάι

Οnsports Team

Με τρεις απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν για ακόμη ένα παιχνίδι χωρίς τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος συνεχίζει να ταλαιπωρείται από ισχιαλγία.

Εκτός πλάνων παραμένουν επίσης οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα, με τον πρώτο να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και τον δεύτερο να έχει ακόμη ενοχλήσεις που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί.

Στην αποστολή της ομάδας βρίσκεται πάντως και ο Μουστάφα Φαλ, παρότι δεν είναι σε θέση να προσφέρει αγωνιστικά. Ο Γάλλος σέντερ ταξίδεψε μαζί με την ομάδα, θέλοντας να βρίσκεται στο πλευρό των συμπαικτών του ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης.