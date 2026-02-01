Ομάδες

Αποθέωση στο Παλέ για τον Τολιόπουλο
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:05
BASKET LEAGUE

Αποθέωση στο Παλέ για τον Τολιόπουλο

Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στο "Παλέ" και αποθεώθηκε από τον κόσμο του Άρη, ενώ βραβεύτηκε και από τη διοίκηση για την προσφορά του στον σύλλογο. 

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της σημερινές αναμέτρησης του Άρη με τον Παναθηναϊκό, αν όχι το κενρικότερο, είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. 

Ο Έλληνας παίκτης του Παναθηναϊκού έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα του Άρη και αυτό δεν ξεχάστηκε ούτε από τη διοίκηση αλλά ούτε και από τον κόσμο της ομάδας της Θεσσαλονίκης. 

Ο Τολιόπουλος αποθεώθηκε από τους "κιτρινόμαυρους" που βρίσκονται στο "Παλέ" ενώ και η διοίκηση της ομάδας τον βράβευσε πριν από το τζάμπολ για την προσφορά του στον σύλλογο. 



