Φαρίντ: «Ξέρουμε πως να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο - Γι αυτό ήταν έξαλλος ο Αταμάν μαζί μας»

Onsports Team

Ο Κένεθ Φαρίντ μίλησε για την νίκη της ομάδας του αλλά και τη συνέχεια των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού.

Για το ματς είπε: "Κάθε ομάδα που παίζει απένατί μας θέλει να μας κερδίσει. Είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα και δυσκολευτήκαμε στην αρχή".

Για την πενταπλή αλλαγή του Αταμάν είπε: "Ήταν έξαλλος μαζί μας. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι, αλλά στη συνέχεια κάναμε αυτό που έπρεπε και φτάσαμε στην νίκη".

Για τη δυσκολία του προγράμματος: "δεν είμαστε παιδιά, είμαστε επαγγελματίες και πληρωνόμαστε γι αυτό που κάνουμε. Και γι αυτό έχουμε ένα τόσο μεγάλο ρόστερ. Για να μπορούμε όλοι να αποδεικνύουμε για το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε".

Για τη συνέχεια τόνισε: "Δε χρειάζεται κανείς να μας βάλει πίεση. Βάζουμε εμείς στον εαυτό μας. Έχουμε Final-4 εδώ στο γήπεδό μας και θέλουμε να είμαστε εδώ. Γι αυτό παλεύουμε".

Για τα "σκαμπανεβάσματα" της ομάδας είπε: "Είναι λογικό. Τον τελευταίο μήνα δεν πάμε καλά.Μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να αντιδράσουμε. Είμαστε επαγγελματίες και ξέρουμε πως να το κάνουμε".