Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τον Τσάβι Πασκουάλ σε νίκες
Onsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 18:22
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τον Τσάβι Πασκουάλ σε νίκες

Ο κόουτς των «πράσινων» ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη στιγμή που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, έχει κατορθώσει να πετύχει σημαντικά επιτεύγματα. Μεταξύ αυτών είναι και τα ατομικά. Ο προπονητής των «πράσινων» με την επικράτηση απέναντι στο Μαρούσι, έγινε ο δεύτερος σε νίκες στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος για το «τριφύλλι».

Ξεπέρασε στη σχετική λίστα τον Τσάβι Πασκουάλ, ανεβαίνοντας στις 72 νίκες στο πρωτάθλημα. Στην κορυφή της λίστας όπως είναι λογικό, βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος στα 13 χρόνια που έμεινε στον Παναθηναϊκό είχε 382 νίκες.

 



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στο πόλο! «Βούλιαξε» την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
28 λεπτά πριν Παγκόσμια δύναμη η Ελλάδα στο πόλο! «Βούλιαξε» την Ιταλία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
SUPER LEAGUE
LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Super League
34 λεπτά πριν LIVE Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Super League
ΣΠΟΡ
LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Χάλκινη η Εθνική πόλο, «βύθισε» την Ιταλία
37 λεπτά πριν LIVE Ελλάδα - Ιταλία: Χάλκινη η Εθνική πόλο, «βύθισε» την Ιταλία
SUPER LEAGUE
Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Μεγάλες εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ στην ενδεκάδα
1 ώρα πριν Ατρόμητος – Παναθηναϊκός: Μεγάλες εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ στην ενδεκάδα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved