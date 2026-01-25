Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Εργκίν Αταμάν ξεπέρασε τον Τσάβι Πασκουάλ σε νίκες

Onsports Team

Ο κόουτς των «πράσινων» ανέβηκε στη δεύτερη θέση των προπονητών με τις περισσότερες νίκες στα χρόνια του επαγγελματικού πρωταθλήματος.

Ο Εργκίν Αταμάν από τη στιγμή που ανέλαβε τον Παναθηναϊκό, έχει κατορθώσει να πετύχει σημαντικά επιτεύγματα. Μεταξύ αυτών είναι και τα ατομικά. Ο προπονητής των «πράσινων» με την επικράτηση απέναντι στο Μαρούσι, έγινε ο δεύτερος σε νίκες στην ιστορία του επαγγελματικού πρωταθλήματος για το «τριφύλλι».

Ξεπέρασε στη σχετική λίστα τον Τσάβι Πασκουάλ, ανεβαίνοντας στις 72 νίκες στο πρωτάθλημα. Στην κορυφή της λίστας όπως είναι λογικό, βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο οποίος στα 13 χρόνια που έμεινε στον Παναθηναϊκό είχε 382 νίκες.