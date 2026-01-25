Αταμάν: «Επιστρέφουν Οσμάν και Μήτογλου - Θέλει να παίξει ο Ναν, αλλά αυτός αποφασίζει»

Οnsports Team

Ο Εργκίν Αταμάν ενημέρωσε σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών παικτών του και πότε αυτοί αναμένεται να επιστρέψουν, χαρακτηρίζοντας πιο περίπλοκη την κατάσταση του Κέντρικ Ναν.

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη κόντρα στο Μαρούσι ο Τούρκος κόουτς του Παναθηναϊκού ανέφερε:

«Ξεκίνησαμε το παιχνίδι με ένα τέμπο αργό, όμως είναι λογικό γιατί προερχόμασταν από διαβδολοβδομάδα και είχαμε ελλείψεις. Οπότε, ήταν λογικό που κάποιοι έπαιξαν παραπάνω και φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει κούραση πνευματική και σωματική.

Από τότε που βρεθήκαμε πίσω με 10 πόντους, σοβαρευτήκαμε, παίξαμε όπως ξέρουμε, ήμασταν πιο σκληροί κι επιθετικοί, πήραμε τον έλεγχο και μια σημαντική νίκη μετά από τη δύσκολη διαβολοβδομάδα.

Όσμαν και Μήτογλου θα μπουν στις ομαδικές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα. Με τον Ναν είναι πιο περίπλοκη η κατάσταση. Έχει ενοχλήσεις, δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Θα εξαρτηθεί από εκείνον, θέλει πολύ να επιστρέψει. Είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, αλλά αυτός θα αποφασίσει πότε θα μπορεί να επιστρέψει στις προπονήσεις».