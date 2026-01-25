Ομάδες

Έξαλλος με τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό εις βάρος του Παναθηναϊκού!
Οnsports Team 25 Ιανουαρίου 2026, 18:26
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Έξαλλος με τους διαιτητές ο Αταμάν: Ζήτησε challenge για αντιαθλητικό εις βάρος του Παναθηναϊκού!

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος με τους διαιτητές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Μαρούσι.

Έξαλλος με τις αποφάσεις των διαιτητών ήταν ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Μαρούσι.

Ο Τούρκος προπονητής δέχθηκε τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέταρτο δεκάλεπτο δεν πίστευε με αυτά που έβλεπε από τον Συμεωνίδη.

Αρχικά, έκανε τσάλεντς για αντιαθλητικό φάουλ του Πάπας πάνω στον Σλούκα, το οποίο προς έκπληξη όλων στο γήπεδο, δεν δόθηκε!

Αμέσως μετά ο έξαλλος Αταμάν έκανε κάτι ασυνήθιστο.

Ο Κώστας Σλούκας έκανε ένα φάουλ πάνω στον Γιώργο Καλαϊτζάκη του Αμαρουσίου, με τον Τούρκο τεχνικό να ζητά τσάλεντς για… αναβάθμιση σε αντιαθλητικό υπέρ της ομάδας των Βορείων Προαστίων!

Οι διαιτητές δεν το δέχθηκαν, ωστόσο ο κόσμος αποθέωσε καθολικά τον Εργκίν Αταμάν.

Δείτε το σχετικό βίντεο:



